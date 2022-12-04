الأرصاد: نشاط معتدل للرياح على أغلب مناطق الجمهورية (فيديو)

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل وتوقعات الطقس خلال الفترة الحالية، وتفاصيل أهم الظواهر الجوية المرتقبة خلال الفترة المقبلة.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم السبت، إن هناك عددًا من الكتل الهوائية التي تؤثر على الدولة.



وأشار إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض يجلب معه كتلًا هوائية أكثر دفئًا خلال ساعات النهار، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس.



وأوضح أنه مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بمعدل سريع جدًا، وبالتالي يتحول الطقس من معتدل حار خلال ساعات النهار، إلى طقس بارد خلال ساعات الليل.



وأشار إلى أن البلاد تشهد حتى الآن أجواء شبة شتوية، متابعًا: "نشاط معتدل للرياح خلال الفترة المقبلة على أغلب مناطق الجمهورية".

