الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سماح أبو بكر عزت: أطفال الصعيد على قدر عالٍ من الوعى المجتمعى

سماح أبو بكرعزت سفيرة
سماح أبو بكرعزت سفيرة حياة كريمة

قالت سماح أبو بكرعزت، سفيرة حياة كريمة، إن أطفال الصعيد على قدر عالٍ من الوعي والذكاء، خاصة وأنهم على قدر عالٍ من الفهم بضرورة الحفاظ على المناخ والعمل على دمج ذوي الهمم بالمجتمع المصري. 

جيل مصر الصاعد

وأكدت سماح أبو بكر عزت، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر فخورة بهذا الجيل الصاعد الذين على قدر عالٍ من الفهم والتقدير لجهود الدولة التي تقوم بها الآن من مشروعات وتمكين لحياة المواطن. 

دعم ذوي الهمم

وأضافت في حديثها أن مصر تدعم ذوي الإعاقة بـ ٤،٢ مليار جنيه سنويًا، معبرة: ربنا بيمنح ذوي الهمم قدرات يفتقرها الأصحاء نفسهم، والألم النفسي أقسى على الإنسان من الألم الجسدي، كما أن الشعور بالسخرية والتنمر قاتل لذوي الهمم.

الكاتبة الكبيرة سماح أبو بكر عزت القاهرة الإخبارية اطفال الصعيد ذوي الهمم تمكين ذوي الهمم

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