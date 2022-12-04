السفير محمد العرابى: توقيت زيارة العاهل الأردنى لمصر مناسباً جداً لهذا السبب

علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، علي زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لمصر واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له بقصر الاتحادية.



وقال السفير محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء السبت، إن الرئيس السيسي بحث مع ملك الأردن مستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات القضية الفلسطينية.



وأضاف أن أوربا مشغولة بالحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغاز التي تطل عليها في فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية في مرحلة خطيرة جداً نتيجة الانقسامات الداخلية وتأثير بعض دول الإقليم على التوجهات داخل النسيج فلسطين.



وأشار إلى أن توقيت زيارة العاهل الأردني لمصر مناسباً جداً لمناقشة حديث عميق يطرح كل الاحتمالات وبحث كيفية التأثير على الجانب الإسرائيلي فضلاً عن دعوة المجتمع الدولي للوقوف مع القضية الفلسطينية.