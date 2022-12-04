«اذهبى للمستشفى فورًا».. علامة فى طفلك تنذر بإصابته بـ المخلوى

قال الدكتورعبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن الفيروس المخلوي، خطورته تكون على الأطفال في سن عامين حتى 3 سنوات.

إصابة الكبار بالفيروس المخلوي لا يكون فيها خطورة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إصابة الكبار بالفيروس المخلوي لايكون فيها خطورة، مؤكدًا ان الأعراض تكون شديدة عند الأطفال في سن عامين، وإذا لاحظت الأم صعوبة في تنفس الطفل، وتحولت الشفتين للون الأزرق عليها أن تذهب فورًا للمستشفى لأن الطفل في هذه الحالة يحتاج للوضع على جهاز تنفس.

وأكد خلال المداخلة أن هذه الأجواء من العام تشهد انتشار 300 فيروس من بينها فيروس كورونا متحور "أوميكرون"، مشيرًا إلى أن لقاحات الإنفلونزا موجودة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن.

يذكر أن أدوية بروتوكول علاج الفيروس المخلوي توجد بمستشفى الصدر، لأنه إلى الآن لا يوجد لقاح للفيروس المخلوي.