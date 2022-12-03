«عملوا من الحبة قبة».. فاروق الباز: دوران الحيوانات حكاية بسيطة

كشف الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، عن تفاصيل دوران الحيوانات في اتجاه عقارب الساعة والذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC" مساء اليوم السبت،:" هي حكاية بسيطة وعملوا من الحبة قبة، مع أن الدوران ده حاجة طبيعية جداً".



وأضاف أن دوران الحيوانات أمر طبيعي، موضحاً أن وكالة الفضاء الأوروبية تختار أول رائد فضاء في العالم من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن أول رائد فضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة أمر عظيم يجب تشجيعه.



وأشار «الباز»، إلى أن عودة ناسا إلى القمر خطوة مهمة بعد سنوات من الغياب.

