الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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«التموين»: لدينا فائض أرز يصل لـ400 ألف طن.. واستقرار أسعار 26 سلعة تموينية

جريدة الدستور

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مستجدات البورصة السلعية وتوافر السلع.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، والمُذاع عبر فضائية "DMC" مساء اليوم السبت، إن العالم كله شهد زيادة في الأسعار بسبب أزمة سلاسل الإمداد، مؤكدا أن الحكومة حرصت على استيعاب التضخم خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عشماوي أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط الأسواق، موضحا أنه سيتم طرح القمح عبر البورصة السلعية في جلستين خلال الأسبوع الماضي.

وأكد أن البورصة السلعية إحدى الأدوات لضبط الأسواق، متابعاً: "أن هناك زيادة على بطاقة التموين للأسر الأكثر احتياجا من 100 لـ 300 جنيه حتى منتصف العام المقبل".

وعن أزمة الأرز، أشار إلى أن هناك استقراراً في أسعار 26 سلعة تموينية، متابعاً: "لدينا 72 مليون مستفيد من الخبز، و64 مليون مستفيد من السلع التموينية، ولدينا 70 مليون مواطن مستفيد من الدعم".

كما أكد أن البلاد لديها فائض من إنتاج الأرز يقدر بـ 400 ألف طن أرز سنويا، ومن يخالف عدم الإفصاح عن ناتج الأرز يفرض عليه غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.

وأردف أن هناك حوكمة كبرى على الأرز، وأن هناك 30 ألف مخزن تمويني على مستوى الجمهورية تأخذ قدراً من الدقيق للحد المسموح به ولا يوجد تلاعب بوزن الخبز، ناصحاً المواطنين بعدم ترك البطاقة التموينية لدى أصحاب المخابز أو المنافذ.

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