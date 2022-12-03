السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات في حادث أتوبيس عزبة النخل ومصرع 4 أشخاص: عطل بالفرامل

حادث أتوبيس عزبة
حادث أتوبيس عزبة النخل

كشفت تحريات رجال المباحث في واقعة مصرع 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة 8 آخرين في واقعة أتوبيس عزبة النخل بالمرج بعد صدمهم، أن سبب الواقعة السرعة الزائدة، وأثبتت التحريات أنه بعد الكشف على الأتوبيس تبين أن به عطل في الفرامل . 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بتلقى بلاغ من الخدمات الأمنية بشارع الترعة بمنطقة عزبة النخل، مفاده وجود مصادمة.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء نزول ميني باص من أعلي الكوبرى الجديد بمنطقة عزبة النخل صدم 12 شخص لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم طفل أثناء سيرهم بشارع ترعة التوفيقية وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى وتم ضبط مالك الأتوبيس.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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