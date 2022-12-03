دبلوماسى سابق يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بعاهل الأردن.. وأهم الملفات بينهما

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، للقاهرة اليوم هي للتشاور والتنسيق بين القاهرة وعمان، والاتصالات بينهما دائما مستمرة، وتناولت العديد من القضايا، سواء التي تخص العالم، والحرب الروسية الأوكرانية وما أدت له من أزمة عالمية والفاتورة التي تدفعها دول العالم الثالث.

القضية الفلسطينية من أهم الملفات باللقاء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "القضية الفلسطينية كانت من ضمن الملفات بين الرئيس السيسي وملك الأردن اليوم وذلك في ضوء وصول بنيامين نتيناهو للسلطة للمرة السادسة وبدء تحالفه مع حزب اليهود المتطرف بقيادة "بن غفير"، والتي تهدد باجتياج الأقصى وإتاحته للمستوطنين، مشيرًا إلى أن العاهل الأردني بحكم الرعاية الأردنية للمقدسات الإسلامية في القدس تستدعي لفت الانتباه والتأكيد على الدور المصري الأردني للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الملف الليبي كان حاضرًا خلال اللقاء، خاصة بعد اللقاءات التي شهدتها مصر مؤخرًا بين خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وعقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي.

وأوضح أن جولة ملك الأردن تضم الجزائر وإيطاليا، ومن المقرر أن يشهد اللقاء الجزائري عددًا من الملفات منها نتائج القمة العربية الأخيرة بالجزائر والقضية الفلسطينية وقضية ليبيا.