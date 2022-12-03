الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

دبلوماسى سابق يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بعاهل الأردن.. وأهم الملفات بينهما

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، للقاهرة اليوم هي للتشاور والتنسيق بين القاهرة وعمان، والاتصالات بينهما دائما مستمرة، وتناولت العديد من القضايا، سواء التي تخص العالم، والحرب الروسية الأوكرانية وما أدت له من أزمة عالمية والفاتورة التي تدفعها دول العالم الثالث.

القضية الفلسطينية من أهم الملفات باللقاء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "القضية الفلسطينية كانت من ضمن الملفات بين الرئيس السيسي وملك الأردن اليوم وذلك في ضوء وصول بنيامين نتيناهو للسلطة للمرة السادسة وبدء تحالفه مع حزب اليهود المتطرف بقيادة "بن غفير"، والتي تهدد باجتياج الأقصى وإتاحته للمستوطنين، مشيرًا إلى أن العاهل الأردني بحكم الرعاية الأردنية للمقدسات الإسلامية في القدس تستدعي لفت الانتباه والتأكيد على الدور المصري الأردني للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الملف الليبي كان حاضرًا خلال اللقاء، خاصة بعد اللقاءات التي شهدتها مصر مؤخرًا بين خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وعقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي.

وأوضح أن جولة ملك الأردن تضم الجزائر وإيطاليا، ومن المقرر أن يشهد اللقاء الجزائري عددًا من الملفات منها نتائج القمة العربية الأخيرة بالجزائر والقضية الفلسطينية وقضية ليبيا.

الملك عبدالله الثاني مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية القضايا العاهل الاردني للمقدسات الإسلامية

مواد متعلقة

ابنة المشير فؤاد أبوذكرى: تكريم الرئيس السيسى لوالدى يدعو للفخر

الرئيس السيسى والملك عبدالله يتفقان على تعزيز جهود دعم الأشقاء فى فلسطين

الرئيس السيسى يستقبل ملك الأردن بقصر الاتحادية

الرئيس السيسى يستقبل ملك الأردن بمطار القاهرة الدولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

خاص.. استقالة فى جهاز الزمالك بعد التعادل مع المصرى فى الدورى

الذهب يرتفع بنهاية التعاملات.. وعيار 21 يسجل 1650 جنيه

مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

وزير الصحة لـ«ممرضات قويسنا»: جئتكن للتحقيق فى الواقعة بنفسى.. ولا أحد فوق القانون

«ضحكة مصر».. كيف تدعم الدولة «أصحاب الهمم» بـ5.2 مليار جنيه سنويًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

د.أحمد الخميسى

إدوار الخراط.. أنت معنا

ماجد حبته

ديور أمام الأهرامات

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية لمنع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود غزة

إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

كواليس اعتقال 3 فتيات إحداهما 6 سنوات فى الأراضى المحتلة