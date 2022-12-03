مدرب هولندا: عانينا كثيرا أمام أمريكا فى الشوط الأول لكن الأداء تحسن بعدها

اعترف لويس فان خال، المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم، بأن فريقه عانى خلال الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالفوز على نظيره الأمريكي 3 / 1 اليوم السبت في افتتاح منافسات كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وعلى ملعب ستاد خليفة الدولي، حسم المنتخب الهولندي المباراة وبطاقة التأهل لدور الثمانية بثلاثة أهداف سجلها ممفيس ديباي ودالي بليند ودينزل دومفريس في الدقائق العاشرة و45 و81 بينما سجل حاجي رايت الهدف الوحيد للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 76.

وقال فان خال، في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة، معلقا على أهداف فريقه: "كنت أنظر بعين النقد في تحليلي للعب على أرض الملعب، وتشاركت هذا مع اللاعبين، كانت هناك أهداف رائعة للغاية، وهذا هو جمال اللعبة، فقد كان أحد الأهداف هدفا جماعيا بالفعل، هدف لكل الفريق".

وأضاف فان خال: "في الشوط الأول عانينا كثيرا، قطعت الكرة منا كثيرا وهي مسألة لا يمكن تقبلها عند المنافسة مع منتخبات بهذا المستوى، في الشوط الثاني كان الأداء أفضل بكثير حسب رأيي".

وتابع: "طبعا أحرزنا ثلاثة أهداف وسعداء للغاية بهذه النتيجة، فهي تعطينا ثقة هائلة، لقد نجحنا في تحويل الفرص إلى أهداف وقطعنا هجمات الخصم، لعبنا مباراة رائعة للغاية، اهتزت شباكنا بهدف بلا داع، ولكن نحن راضون للغاية ومتحمسون للغاية".

وقال بشأن منافسات دور الثمانية: "بالنسبة لما هو قادم، سنقوم بتحليل المباراة بشكل عميق غدا، ثم نستعد، هذا كل ما في الأمر".

وأضاف: "سيتعين علينا الانتظار والترقب، كلما زادت قوة المنتخب كلما كان قادرا على التكيف مع أداء الفريق المنافس، منتخب الولايات المتحدة لم يتمكن من أن يتكيف مع أدائنا نحن، وبالتالي هذا ما سمح لنا بأن نفوز".

وحول ما إذا كان لا يشعر أحيانا بأنه يحظى بالتقدير الكافي، قال فان جال: "أحصل على الثناء والتقدير من الناس في محيطي، لا أعرف ما سيكتب الإعلام عني، الإعلام لا يكتب دائما تقارير إيجابية، ولكن هذا هو الحال في كرة القدم".

وأضاف: "هناك منتخبات تتصدر القوائم والتصنيفات ولم تتجاوز دور المجموعات، أما نحن، متواجدون هنا وسنخوض مباريات أخرى، كنت أقول في الماضي إننا نستطيع الفوز بكأس العالم ولم أقل إننا لا نستطيع تحقيق هذا، ولكن هذا يعود إلى أداء اللاعبين والنتائج".

من جانبه، قال دينزل دومفريس الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة لدى سؤاله حول ما إذا كان الفريق يتدرب على تسجيل الأهداف الجماعية: "هذا الهدف كان بالفعل هدفا جماعيا يتجلى من خلاله جميع النواحي التي يتفرد بها الأسلوب الذي نلعب به، على صعيد الجناحين وعلى الصعيد الهجومي".

وأضاف: "هذه الأمور نتظرق إليها في جلسات التدريب، وبالتالي كان هدفا رائعا للغاية وتجلى فيه الأداء الجماعي".