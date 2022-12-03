ارتفاع عدد مصابى انفجار أسطوانة غاز بشارع فيصل لـ5 أشخاص

ارتفع عدد مصابي انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بمنطقة الطوابق شارع فيصل إلى 5 حالات، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بانفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بشارع المنشية بمنطقة الطوابق فيصل غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الدفاع المدني والحماية المدنية.

بالفحص تبين حدوث تسرب غاز وانفجار أسطوانة داخل شقة نتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.