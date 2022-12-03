السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

خطأ حارس أستراليا يمنح الأرجنتين الهدف الثانى بدور الـ16 لكأس العالم «فيديو»

جوليان ألفاريز
جوليان ألفاريز

أضاف جوليان ألفاريز الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في مرمى أستراليا، ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وأنهى منتخب الأرجنتين الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

وجاء الهدف في الدقيقة 57 من كرة لعبها ماتيو رايان، حارس أستراليا، ناحية الظهير الأيسر الذي أعادها للمدافع ومنه إلى رايان الذي وجد ضغطًا ثنائيًا من جوليان ألفاريز ورودريجو دي بول، وحاول مراوغة الثنائي والخروج بالكرة لكن ألفاريز قطع الكرة وسددها في الشباك.

 

وسجل ليونيل ميسي هدف التقدم لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول بعد ركلة حرة مباشرة نفذها ناحية المرمى وأبعدها الدفاع ثم ارتدت الكرة أمام بابا جوميز، والذي مرر الكرة لأوتاميندي وتركها لميسي الذي سدد الكرة على يسار الحارس.

 

وسجل ليونيل ميسي هدفه التاسع في مشاركاته ببطولة كأس العالم ليتجاوز رقم دييجو أرماندو مارادونا، ويقترب من معادلة رقم جابرييل باتيستوتا الأكثر تسجيلًا للأرجنتين في المونديال بـ10 أهداف، كما سجل ميسي الهدف الأول له في الأدوار الإقصائية للمونديال.

جوليان ألفاريز منتخب الارجنتين أستراليا كأس العال قطر 2022

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