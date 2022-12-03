مظاهرة فى روما احتجاجًا على توريد الأسلحة لأوكرانيا والعقوبات الغربية ضد روسيا

شهدت العاصمة الإيطالية، روما، اليوم السبت، مظاهرة حاشدة احتجاجًا على توريد الأسلحة لأوكرانيا والعقوبات الغربية ضد روسيا، التي انعكست على الإيطاليين وطالت معيشتهم.

ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات تحمل شعار "أخفضوا البنادق.. ارفعوا الأجور".

وقال المنظمون إن عمالًا من مختلف مدن البلاد وصلوا إلى روما خصيصًا للمشاركة في المظاهرة، ووصل عدد المتظاهرين إلى نحو 10 آلاف شخص، وفقًا لوكالة نوفوستي.

كما شارك عمال النقل وبعض فئات موظفي الدولة، بمن في ذلك العاملون في المجال الطبي والمدارس في إضراب في مدينة الأبينيني، بسبب التضخم والارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والغاز، ولم يطرح منظمو الإضراب مطالب اقتصادية عديدة فقط.

وقال العمال في مناشدتهم "دعونا نقول لا للحرب واقتصاد الحرب، وزيادة الإنفاق العسكري وإمدادات الأسلحة لأوكرانيا".

جدير بالذكر أن الحكومة الإيطالية أصدرت الخميس الماضي مرسومًا يؤيد مواصلة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا في العام 2023، استمرارًا لسياسة الحكومة السابقة.

ويمدد المرسوم حتى 31 ديسمبر 2023 السماح بنقل وسائل ومواد ومعدات عسكرية إلى السلطات الحكومية الأوكرانية.