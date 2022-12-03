مصرع 4 بينهم طفل صدمهم أتوبيس فى عزبة النخل

لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم طفل، وأصيب 8 آخرين في واقعة أتوبيس المرج بعزبة النخل بعدما صدمهم بسبب السرعة الزائدة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بتلقى بلاغ من الخدمات الأمنية بشارع الترعة بمنطقة عزبة النخل، مفاده وجود مصادمة.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء نزول ميني باص من أعلى الكوبرى الجديد بمنطقة عزبة النخل صدم 12 شخصا لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم طفل أثناء سيرهم بشارع ترعة التوفيقية وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى وتم ضبط مالك الأتوبيس.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.