وزير الطيران: مطار سفنكس قيمة مضافة للنقل الجوى.. ويخدم 900 راكب فى الساعة

كشف الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، عن تفاصيل افتتاح مطار سفنكس الدولي أمام الرحلات الدولية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، والمُذاع عبر فضائية "DMC" مساء اليوم السبت، إنه تم تشغيل أولى الرحلات الدولية اليوم من مطار سفنكس الدولي بعد تشغيل الرحلات الداخلية من المطار مطلع نوفمبر الماضي يعد خطوة جديدة نحو تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح.



وأضاف أنه تم إطلاق أولى الرحلات " الدولية " من مطار سفنكس الدولي إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن تم افتتاح مطار سفنكس قبل ذلك في عام 2019 بطاقة ركاب 300 راكب في الساعة، مؤكداً أنه تم استغلال فترة كورونا لزيادة الطاقة الاستيعابية لتصل لـ900 راكب.



وأشار إلى أن تم زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار سفنكس لخدمة 900 راكب في الساعة، موضحاً أن مطار سفنكس لن يغني عن مطار القاهرة لكنه قيمة مضافة للنقل الجوي، متابعاً:" لدينا 12 رحلة داخلية في الأسبوع من مطار سفنكس".



وأكد أن الوزارة تعمل على خفض أسعار تذاكر الطيران، مما يعمل على زيادة العائد السياحي وبما يخدم رحلات اليوم الواحد.