إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بالمنيا

أصيب 6 أشخاص من بينهم سيدة إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات من بينها سيارة محملة بالبلوك الحجري بالطريق الزراعي السريع مصرـ أسوان بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات وإصابة 6 أشخاص.

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين السيارات أرقام، "1679 ن ا ص" ربع نقل، "5872 ن ف ا"، نصف نقل، محملة بالبلوك الحجري، 5639 ن ف د، ميكروباص، وانقلبت السيارة الأخيرة بالترعة المتاخمة لطريق مصر أسوان الزراعي قبلي قرية حافظ بمركز ملوي، وأفادت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ بأحد المنحنيات.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد نبيل 23 عاما، مقيم بقرية الريرمون، زهور علي 25 عاما، مقيمة بقرية الروضة، جمال محمد 54 عاما، مقيم بقرية المحرص، محمد شحاتة 50 عاما، مقيم بمدينة ملوي، واثنان آخران، جار تحديد هويتهما، وتم نقلهم للمستشفى التخصصي حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة واشتباه ارتجاج.

انتقل رجال وحدة مرور مركز ملوي لرفع آثار الحادث وتسير حركة الطريق التي توقفت لمدة ربع ساعة في اتجاه قبلي، وتم التحفظ على السيارات الثلاثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.