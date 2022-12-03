السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أحمد موسى: «أنا عشت عيشة القرى وعارف إن حياة كريمة هتعمل نقلة للأهالى»

جريدة الدستور

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الرئيس السيسي في قرية الحصص بالدقهلية ولقائه بعدد من الفلاحين وأهالي القرية، قائلًا: "الرئيس السيسي افتتح مدينة المنصورة الجديدة يوم الخميس الماضي، وزار قرية الحصص، الرئيس يحب المصريين، وحابب يتكلم مع الأهالي ويسمع منهم ويسلم عليهم ويستمع إلى مطالبهم".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد: "الرئيس السيسي مشي في شوارع قرية الحصص وشاف المركز التكنولوجي الذي تم تنفيذه للقرية".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي التقى طلاب مدرسة الحصص بشربين وتبادل الحديث مع الأطفال ووزع عليهم الهدايا، مضيفًا: "الرئيس السيسي رجل بسيط جدًا"، موضحًا أن مشروع حياة كريمة تسبب في نقلة كبيرة في قرى مصر، لافتًا إلى أن الأهالي سعداء بهذا المشروع.

وأشار موسى، إلى أن نموذج قرية الحصص الذي رأيناه يوم الخميس الماضي نموذج سيتم تنفيذه في كل قرى محافظة الجمهورية ضمن حياة كريمة، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، قائلًا: "أنا عشت عيشة القرى وعارف إن حياة كريمة هتعمل نقلة حقيقية للأهالي".

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