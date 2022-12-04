أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022

تواصل أسعار الذهب تحطيم كافة الأرقام القياسية في الارتفاع ببداية تعاملات اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022، طبقًا لما أعلنته شعبة الذهب بآخر تحديث لها، ويكثر التساؤل حول أسعار الذهب اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في مصر بدون مصنعية من قبل عشاق الذهب والتجار عبر المحرك "جوجل".

أسعار الذهب اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في مصر بدون مصنعية

وشهد سعر الذهب ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات، مقارنًة بسعر الذهب في آخر تعاملات أمس السبت 3 ديسمبر، وسجلت أسعار الذهب الآن عيار 21 نحو قيمة 1610 جنيهات، وقد سجلت في تعاملات أمس نحو قيمة 1600 جنيهًا للجرام.

وتتيح «الدستور» لقرائها، خدمات التعرف على سعر الذهب بأعيرته الأكثر تداولًا في أسواق الذهب المحلية، وهي «عيار 24، عيار21، عيار 18» على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022

سعر الذهب عيار 24

وزاد سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 ليصل إلى مبلغ 1834 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وارتفع سعر الذهب في عيار 21 اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 ليصل إلى مبلغ 1610جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 4 ديسمبر إلى قيمة 1376 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 4 ديسمبر نحو مبلغ 1073 جنيهًا.

سعر جنيه ذهب اليوم الأحد

وارتفع سعر الجنيه الذهب في اليوم الأحد ليصل إلى مبلغ بقيمة 12400 جنيه بزيادة قدرها 80 جنيهًا عن أسعار ختام أمس السبت، والذي سجل 12320 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم الأحد 4 ديسمبر

بلغ سعر أوقية الذهب الأحد 4 ديسمبر نحو قيمة 1801 دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم بالدمغة والمصنعية

ويختلف سعر الذهب في مصر اليوم بالمصنعية، من محل صاغة إلى محل لآخر، إذ يتراوح متوسط أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 جنيهًا و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن «31.1 جرام» كوحدة لوزن الحُلي وسبائك الذهب.