السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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زوج ابنة المشير فؤاد أبوذكرى: السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بأبطال القوات المسلحة

جريدة الدستور

قال المهندس إبراهيم عثمان حلمي، زوج ابنة المشير فؤاد أبوذكرى: "لم نتوقع تكريم المشير فؤاد أبوذكرى، وكان إطلاق اسمه على محور بالإسكندرية مفاجأة سعيدة للأسرة". 

وأضاف المهندس إبراهيم عثمان حلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بأبطال القوات المسلحة الذين ضحوا من أجل الوطن. 

وأوضح أن محور المشير فؤاد أبوذكرى تم بتكنولوجيا عالية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالإسكندرية وتطويرها، لافتًا إلى أن مشروعات التنمية والتطوير مستمرة فيها، متوجهًا بالشكر للرئيس السيسي على كل ما يقدمه لمصر وشعبها. 

جدير بالذكر أن المشير فؤاد أبوذكرى، أحد أسماء العظماء في القوات المسلحة والقوات البحرية، حيث تخرج من الكلية البحرية عام 1946، واستطاع تدمير أكبر مدمرة بحرية في إسرائيل وهي المدمرة إيلات أكبر قطعة بحرية في تل أبيب، وبها 100 بحار من طلبة الكلية البحرية الإسرائيلية، وكان يطلق عليه دينامو القوات البحرية وتولى قيادة القوات البحرية بعد حرب 1967.

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