السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث سير بالطريق الإقليمى بالقاهرة

إسعاف
إسعاف

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي اتجاه القاهرة.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة، بتلقى بلاغ يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الإقليمي.

وانتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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