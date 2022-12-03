السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«حياة كريمة»: الانتهاء من تطوير مراكز شباب الجيزة بنسبة 100%

حياة كريمة
حياة كريمة

كشف الدكتور أحمد شعيب منسق حياة كريمة بالجيزة، عن تفاصيل تطوير قرية الأخصاص ضمن أعمال مبادرة "حياة كريمة" في المحافظة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، إن مبادرة حياة كريمة ترجمة حقيقية لحقوق الإنسان وهناك تلاحم من المؤسسات كلها لإنجاز المشروع.

وأضاف أن مركز شباب الفهميين واحد من 28 مركزاً على مستوى محافظة الجيزة وهو أولى ثمار حياة كريمة بالجيزة .

وتابع: "قاربنا الانتهاء من 1136 مشروعاً بالجيزة ووصلت نسب التنفيذ إلى مستويات عالية جدا، وبالنسبة لقطاع البنية التحتية أصبح لدينا مركز تكنولوجى ومكاتب بريد وسجل مدني وشهر عقاري ومجلس قروي والخدمات كلها التي يحتاجها المواطن والخدمات التي يحتاجها المزارع في مجمع الخدمات الزراعية وقطعنا شوطا كبيرا في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب وفي مركزي الصف وأطفيح تم الانتهاء من 85 % من مشروعات الصرف ومياه الشرب وتم الانتهاء بنسبة تتخطى 98 % من المدارس و100% في مراكز الشباب".

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