«تحالف الأحزاب»: أجرينا مناقشات موسعة مع المواطنين لطرحها في الحوار الوطني

كشف النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، عن تفاصيل اجتماع تحالف الأحزاب السياسية لمناقشة رؤيته للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، إن هناك 42 حزباً سياسياً يناقشون رؤيتهم للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وأضاف أن جميع الأحزاب مستعدون للحوار ومحاوره، موضحاً أن أهميته بدأت منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي له في إفطار الأسرة المصرية وهو شيء مهم للخروج بمعطيات تهم المواطن المصري.

وتابع: "عقدنا اليوم اجتماعا لمناقشة المحور الاقتصادي وهو أهم ما يهم المواطن المصري ويعود بالنفع عليه وعلى الدولة".

وأشار إلى أن الحرب الأوكرانية أثرت على العالم كله وليس مصر فقط ولا بد من وضع رؤية من قبل تحالف الأحزاب، مضيفاً أنهم جاهزون برؤية لأحزاب الـ42 وهي رؤية موحدة، موضحاً أنه من المهم جداً أن نقول رؤية قابلة للتطبيق ومتوافقة مع القانون نحن بالفعل نحتاج إلى تشريعات جديدة واختلافنا في وجهات النظر والرأي بيخرجلنا أفكار جيدة ويخدم الحوار الوطني.

وأكد أن تحالف الأحزاب المصرية يجري مناقشات موسعة مع المواطنين، موضحاً أن الحوار الوطني ليس له سقف زمني ونتمنى الوصول إلى مخرجات في وقت قريب جدا.

