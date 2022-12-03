السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

جريدة الدستور

رصد الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، عملية إطلاق صاروخ من قطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنات منطقة الغلاف.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه الغلاف، قائلًا: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة نحو الغلاف، ولم يتم تفعيل القبة الحديدية".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة بمحيط شمال قطاع غزة، وذلك خلال عمليات فحص أسباب سماع دوي انفجار. 

غزة غلاف غزة الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ قطاع غزة المحاصر

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