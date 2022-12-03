إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

رصد الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، عملية إطلاق صاروخ من قطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنات منطقة الغلاف.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه الغلاف، قائلًا: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة نحو الغلاف، ولم يتم تفعيل القبة الحديدية".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة بمحيط شمال قطاع غزة، وذلك خلال عمليات فحص أسباب سماع دوي انفجار.