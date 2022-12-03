السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين بتهمة حيازة مخدرات فى الأزبكية

حبس
حبس

قررت نيابة الأزبكية حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق في تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بمنطقة الأزبكية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة .

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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