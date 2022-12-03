السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس طبيب بتهمة ارتكاب خطأ طبى أثناء ختان طفل فى المعادى

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، المستشار مصطفى حسين فاضل، بأمانة سر ياسر سامى، حبس طبيب متهم بارتكاب خطأ طبى، أثناء"ختن" الطفل "ع.خ"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت والدة الطفل البالغ من العمر 6 سنوات، توجهت لمستشفى خاص لإجراء عملية ختان لطفلها، وبعد ساعتين من الانتظار، انتهت بخطأ طبي.

حررت والدة الطفل الضحية محضر قيد برقم 6437 لسنة 2022 إداري بقسم المعادي، وتم تحويله إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وعرضت الطفل على الطب الشرعي.

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