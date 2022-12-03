«أمناء الحوار الوطنى» ينتهى من مناقشة قضايا المحاور الثلاثة.. واختيار أسماء المشاركين خلال أيام

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال اجتماعه اليوم السبت، من مناقشة قضايا المحور المجتمعي، والذي يضم 5 لجان فرعية وهي: لجان «قضية التعليم، وقضية الصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية».

وأكدت مصادر من داخل مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه بذلك يكون مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى من مناقشة كافة قضايا المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي .



وأوضحت، أن مجلس الأمناء سيواصل عقد اجتماعاته خلال الأسبوع الجاري للانتهاء من اختيار الأسماء من أصحاب الخبرات والقوى السياسية المختلفة، والذي ستشارك في الجلسات الفعلية للحوار الوطني، في ضوء ترشيحات مقرري اللجان والمحاور وكذلك الأحزاب السياسية.



وأكدت المصادر، أن مجلس الأمناء سينتهي من اختيار وتحديد أسماء المشاركين في الحوار الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لانطلاق الجلسات الفعلية للحوار الوطني.