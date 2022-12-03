مزاجنجى فن

منبوذ ووحيد

وحاولت أدوب وسط الزحمة

فلقيتنى غريب بوضح أكتر

ومشاكلى بتكتر ما بتتعد

مع إن أنا عمرى ما أشيل من حد

حتى لو شوفته بيسرقنى

أنا بجرى وراه مش لفلوسى

أنا بجرى عشان آخد جرعة

تسعين ف المية شغف صافى

من هانى شنودة اللى بيعزف فى طريق مشبوه

وأشوف عادل هيروح على فين

يمكن يتدارى عند سعيد

أو يغسل ذنبه ف دمع سعاد

ويجوز فيه ميعاد وبياخدوا بريك

فى مكان يجمعهم غير الموت

لكن يا خسارة لما جريت

قفشتنى كلاب تيتة رهيبة

شمت ف القلب أثر ضحكة

هى اللى يا دوبك فضلالى

من حبه قفشات لهنيدى

وحلفت يمين

ما أعرف والله طريقه منين

ف سمعت عجوز بيقول ف الصين

الصين حلوة

والأحلى تفوق وتصحصح لى

شوف الأيام لو جاية عليك زى أبوموتة

ومعاها سلاح

أحدث م الحزن اللى عرفته

هتفتش فيك فى طريق مقطوع مافيهوش أحباب

عاوزاك تقلع

إنسانك ملط

ولآخر فتلة ف إحساسك

وتقولك عيش

خد منى يا واد وإياك تقلع

واتجدعن هتاخدلك علقة

واتوجع وجعك هينبت

من حلمك جيش

وبقولك إيه

روح هاتلى حشيش

ومشيت فرحان

خلانى هروح للمزاجنجى أو عبده الكرف

كان عندى سؤال

هل كيميا الوهم اللى اتضافت على نوع الصنف

وشربها الريس ستمونى

هى اللى بتطبخ مشاعرنا

بأغانى بتعمل شبورة

وقلوبنا تشم وتتعود

طب مين ف إيديه سر الخلطة

طب ليه بنشوف اللى بيدمن

بيرول حياته وبيشمشم فى تراب البهظ

ولحسن الحظ

ولأن ده راجل شرانى

أنا قولت أروح لمكان تانى

شديت رجلى لهرم الكيت كات

وسألت عليه

وقالولى ده مات

دهسه بالفسبة الشيخ حسنى

بليل ف العزا معرفش يخش

الناس منعوه طلبوا النجدة

خوفًا من كونه بيفضحهم

قلبه اللى منور كشافه وسط الضلمة

يوصف تفاصيلهم بالملى

والنجدة قالتله يا شيخ حسنى

بصرك وارتد

برجوع يوسف حضنك دلوقت

فتعالى معانا هتتحاسب

فبيمسك عوده وبيغنى

من جوه البوكس

يلا بينا تعالوا

نشوف اليوم بحاله

وكل واحد مننا يركب حصان خياله

وف وسط كلامهم فجأة لمحت

ع الناصية التانية اللى قصادنا

نسخة من أحمد زكى ماشية

أيوه ده هو

ومحزم كتفه جراب كاميرا

وبعلو الصوت قولت يا فنااااان نفسى أتصور

وضربت إيديا فى جيبى مفيش

قولتله مسروق

وجريت ورا عادل فى المشبوه

قالى يا حبيبى ولا يهمك

اطلع قدام

هات راسك بس شويه يمين

خليك ثابت

لو حتى الدنيا ترش عليك جردل أحزان

قدرها الست زينات صدقى بترش بحلة ملوخية

شوف ضحكة روحك ف الصورة

لو مهما العالم يتوحش

والصورة وحيدة فى هذا الكون

بس القادرة إنها تفضل دايمًا حلوة