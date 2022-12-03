السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سبعة أقوال لحقٍ واحد

ياسمين صلاح
ياسمين صلاح

يقول الأزرق:

بينما يد البحر تسرق السماء

حوت يترجم لحبيبته قصيدة 

بأفواه نيئة تنضجها الرغبة

حتى يشتهيها البشر على الموائد

تقولُ الصلابة:

بينما الأرض تتهادى فى الفضاء

بأردافٍ رجراجة

أرغب ألا أسكنها وأن أسكن قلبك 

تفتنه شهوة السيولة..

الآن يتقلب فى الجحيم على هذا الذنب

يقولُ الوضوح:

لم أستقل بذاتى حتى الآن

لا يوجد سوى وضوح غامض

أو غموض واضح

حين تستيقظ من الحلم

أأنت الذى غادر أم هم الذين غادروك؟

من الذى ينتظر الآخر حتى يعود؟

يقولُ البكاء:

بينما يرانى الأحياء بلا لون ولا رائحة

يرانى الأموات بوابة بنفسجية

منها فقط يستطيع الأحياء الباهتون

زراعة البساتين فى تربة أحبتهم

تقولُ السلحفاة:

بينما أحمل العالم وأدور ببطء حول الشمس

تحملين النار وتهرولين 

عند خط النهاية لا أجدك!!

أليس الذى يأتى متأخرًا خيرًا من الذى لا يأتى؟!

يقولُ الذباب:

أيها النحل هل تغضب لو صنعنا العسل؟

أيها البشر هل تحبوننا مهما كان الطنين؟

عنصرية حمقاء

لا تلومونا إذن..

حين نحب قمامتكم أكثر منكم

يقولُ الشوك:

أيتها الوردة هل تتحملين مزيدًا منى؟

أصفق بحرارة وينغرس برشاقة

فقط كل ما عليكم

أن تمسحوا الدماء التى تتساقط منى

لا أريد أن أشوّه اللوحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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