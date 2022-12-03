السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 ديسمبر.. سحب ملفات خريجي جامعتي الزقازيق وبنها بالوظائف الجديدة بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة ٢٠٢٢، من خريجي الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بتحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، يوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة، على أن تبدأ سحب الملفات اليوم ٣ ديسمبر وتنتهي في ١٩ ديسمبر وتحديد اليوم الذي يليه لتلقي التظلمات، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وحددت المجلس شروط الإلتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم على ٣١ عاما وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمع بصحة جيدة.

وتبدأ سحب الملفات بخريجي جامعة القاهرة ٣ ديسمبر وعين شمس يوم الأحد ٤، وجامعة الإسكندرية وجامعة طنطا ٥ ديسمبر، و٦ ديسمبر جامعة المنصورة وحلوان، 7 ديسمبر لخريجي كليات الشرطة، و8 ديسمبر لخريجي لجامعتي أسيوط والمنيا، و10 ديسمبر خريجي جامعة الزقازيق وبنها.

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الدولة والشباب

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