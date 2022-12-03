السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الراهبة

عمرو البطا
عمرو البطا

دِمَاءٌ عَلَى ثَوبِهَا

لَمْ تَبِنْ فِى السوَادِ، ولَكِنهَا

أُشْرِبَتْ فِى الجَبِينِ،

وفى بُحةِ الصَّوتِ،

فى رَعشَةِ النظرَةِ التائِهَةْ

دِمَاءٌ عَلَى ثَوبِهَا

تَتَحَرشُ بِالمُستَحِيلِ،

وتَفتَحُ بَوابَةً تَحتَ سُرتِهَا

لِلجَحِيمِ،

وتَفضَحُ جَنتَهَا الشائِهَةْ

عَلَى كُلِّ شَىءٍ

فِخَاخٌ:

نُجُومِ المَسَاءِ،

الجِرَاءِ،

عُوَاءِ الأرَاغِنِ،

أَيْقُونَةٍ فى الجِدَارِ،

المَسَامِّ عَلَى جِلدِهَا.

كُل شَىْءٍ هُنَا

شِظْيَةٌ مِن جَهَنمَ

مَخبُوءَةٌ أَسْفَلَ الوَاجِهَةْ

لِذَا

خَلعَتْ قِشرَةَ الأرضِ

حَتى تَكُونَ أخف، فَتَطفُوَ فَوقَ الجَحِيمِ،

ولَمْ تَدْرِ أَن الجَحِيمَ استَدَارَ

لِيَسقُطَ فِى جَوفِهَا!

فِى الترَاتِيلِ

مُتسَعٌ

لِتَتَبعِ أفكَارِهَا التافِهَةْ:

كِتَابُ الصلاةِ تَهَرّأَ مِن كَثرَةِ الصلَوَاتِ،

وتِلكَ الذبَابَةُ وَاقِفَةٌ فَوقَ أُخرَى

إلَهَيْنِ مُكتَمِلَيْنِ عَلَى الأرضِ،

فِى طَرفِ هَذَا الجِدَارِ

طِلاءٌ

تَسَاقَطَ عَن شَكلِ وَجهٍ:

هُوَ امرَأَةٌ

جَعدَةُ الشعرِ،

مُشْرَعَةُ الشّفّتَيْنِ،

مُكحلَةُ المُقْلَتَيْنِ..

ولا أَنفَ!

هَلْ يَستَطِيعُ امرُؤٌ أنْ يَعِيشَ

ولا أَنفَ؟

بَعدَ الصَّلاةِ

تَعُودُ إِلَى الأرضِ

مِن بَاطِنِ الأرضِ، لَا المَلَكُوتِ!

أَفِى وُسْعِ ذَا «اللاَ نِهَائِىِّ» مَلْءُ «النِّهَائِىِّ»؟

هَلْ هُوَ إلاهُ، ثُم نَفَيْنَاهُ؟

هَلْ تَستَطِيعُ يَدَاهُ

احتِمَالَ سُخُونَةِ خُبزِ الصبَاحِ؟

أَلَنْ تَعشُوَ المُقْلَتَانِ الإلَهِيتَانِ إِذَا رَأَتَا

حَلْمَةً فَارِهَةْ؟

عَلَى وَجهِهَا: عَدَمٌ،

ولَهَا فِى الخَيَالِ

مَسِيحٌ جَديدٌ

لَهَا وَحدَهَا لَا شَرِيكَ لَهَا:

جِلْدُهُ حَطَبٌ يَتَلَظى،

وفى شَعرِهِ تَتَلَوى الثعَابِينُ،

يَلتَهِمُ اللَّحمَ نِيْئًا،

ويَلتَهِمُ العَابِرَاتِ بِعَيْنَيْهِ،

لَيسَ يُحِبُّ المَوَاعِظَ،

يَشتُمُ بِالأُمِّ،

فِى كَفِّهِ سَمْهَرِىٌّ

عَلَى نَصلِهِ تَلمَعُ الشمسُ والجُلنَارُ.

مَسِيحٌ تَعَمدَ بالوَحلِ،

مَا قَارَبَ الآخَرَ الناصِرِى،

ولا شَابَهَهْ

تَمَرُّ النهَارَاتُ.. مَرّ الحَيَاةِ،

وكُل مَسَاءْ

تَتَسَللُ تَحتَ الظلَامِ إلى

جَنةٍ مِن لَهِيبٍ

مُدَثرَةٍ فِى الغِطَاءْ:

تَتَسَلقُ رَبوَتَهَا،

تَفرُكُ العُشبَ،

تَغرَقُ فِى الوَحلِ،

تَغرِسُ نَصلَ أَظَافِرِهَا فى الجُذُوعِ،

وتَلعَقُ أشجَارَ لَحمٍ وَدَمٍّ،

وتَنزِفُ بِالجُرحِ

والفَاكِهَةْ.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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