التحفظ على 8 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالسنطة

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من التحفظ على 8 أطنان دقيق بلدى مدعم محملة داخل سيارة نقل بمركز السنطة، بعد تجميعها بغرض طرحها للبيع فى السوق السوداء والتربح ماليًا بدون وجه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة بالمديرية بالتعاون مع إدارة تموين مركز السنطة، من ضبط سيارة نقل محملة بكمية تزن 8 أطنان دقيق بلدى مدعم، قام السائق بتجميع تلك الكمية بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء، والتربح غير المشروع من وراء ذلك.

تم التحفظ على المضبوطات على السيارة والمضبوطات، وتحرير محضر جنح مركز السنطة، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.