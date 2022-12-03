السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 8 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالسنطة

دقيق
دقيق

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من التحفظ على 8 أطنان دقيق بلدى مدعم محملة  داخل سيارة نقل بمركز السنطة، بعد تجميعها بغرض طرحها للبيع فى السوق السوداء  والتربح ماليًا بدون وجه حق. 

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة بالمديرية بالتعاون مع إدارة تموين مركز السنطة، من ضبط سيارة نقل محملة بكمية تزن 8 أطنان دقيق بلدى مدعم، قام السائق بتجميع تلك الكمية بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء، والتربح غير المشروع من وراء ذلك.

تم التحفظ على المضبوطات على السيارة والمضبوطات، وتحرير محضر جنح مركز السنطة، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

التحفظ على 8 أطنان دقيق بلدى مدعم السوق السوداء بالسنطة اشتراطات الصحية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة التحفظ على المضبوطات الجهات المختصة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية

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وائل لطفي

الدولة والشباب

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