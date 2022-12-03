السبت 03 ديسمبر 2022
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كيف نجحت الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية بمختلف المحافظات؟ (فيديو)

جريدة الدستور

كشف الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي، عن جهود الدولة في تطوير القطاع الطبي وتقديم خدمات تليق بالمواطن في مختلف المحافظات.


وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إنه خلال السنوات الماضية أكد الرئيس السيسي اهتمامه بصحة المواطنين المصريين من خلال تعدد الخدمات الطبية في كل المحافظات.


وأضاف أن تنظيم خطوات العمل هي الشق الأساسي في نجاح المنظومة الصحية خلال السنوات السابقة، موضحاً أن الجميع من أطباء ومرضى والعاملين كلهم في القطاع الصحي يشعرون بمدى التغير الذي طرأ على المنظومة الصحية.


وأشار إلى أن التطوير شمل المستشفيات والوحدات الصحية والبنية التحتية الخاصة بالمراكز الطبية، فضلاً عن التعامل الأدمي والإنساني في رعاية المرضى.
 

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جهود الدولة فى تطوير القطاع الطبى وتقديم خدمات تليق بالمواطن

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