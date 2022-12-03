ضبط 2 طن زيت طعام منتهية الصلاحية فى كفر الزيات بالغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط سيارة قيادة (سائق ورفقته آخر) حال مرورها بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية ومُحملة بكمية قدرها (182 كرتونة زيت طعام منتهية الصلاحية بإجمالي وزنت قدره 2,196 طن)، وبمواجهته اعترف بملكيتها لأحد الأشخاص وأنه سائق وقام بتحميلها من (شركة للزيوت والمنظفات كائنة بدائرة مركز شرطة كفرالزيات) وليست معه ثمة أوراق تفيد ذلك.

وباستهداف الشركة المُشار إليها أمكن ضبط (مدير مبيعات الشركة) وكذا ضبط (123,624 طن) زيت طعام "منتهية الصلاحية" وأن الكميات المنتهية الصلاحية يقوم المسئولون بالشركة المُشار إليها بإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها تاريخ إنتاج وصلاحية حديثة وطرحها للبيع بالأسواق.

وقد بلغ إجمالى المضبوطات كمية قدرها (125.820) طن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.