رئيس الأسقفية يعزى كنيسة التوحيد الإريترية في وفاة البطريرك كيرلس الأول

قدم دكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية التعازي لكنيسة وشعب إريتريا في وفاة البابا كيرلس الأول بطريرك كنيسة التوحيد الإريترية.

وقال رئيس الأساقفة: باسمي وباسم مطارنة وقساوسة وخدام وشعب الكنيسة الأسقفية نقدم التعازي لكنيسة وشعب إريتريا في وفاة البابا كيرلس الأول الذي خدم كنيسته بكل بذل وأمانة.

وصلى رئيس الأساقفة لقساوسة وخدام وشعب الكنيسة الإريترية أن يمنحهم الله الصبر والسكينة على فقيدهم الغالي وأن يختار الله للكنيسة خير من يخلفه على كرسي الخدمة البطريركية.

وكان أصدر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا رسميا، نعى فيه بطريرك الكنيسة الإريترية الشقيقة.

وجاء نص البيان كالتالي:

«الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، تودع على رجاء القيامة، قداسة البطريرك أبونا كيرلس الأول بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية، الذي رقد في الرب، بعد حياة مديدة كرس خلالها نفسه لله ولكنيسته المقدسة.

نطلب تعزيات الروح القدس للمجمع المقدس للكنيسة الإريترية وللآباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، ولشعب الكنيسة.

كما نتقدم بخالص العزاء للحكومة الإريترية وللشعب الإريتري الشقيق.