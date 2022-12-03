السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لمتهم فى قضية «خلية الوراق الإرهابية»

حبس
حبس

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الوراق الإرهابية"، وذلك لاتهامه مع آخرين باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهم اشترك مع آخرين لأنهم في يوم 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسوا وأداروا وآخر متوفى جماعة إرهابية فيما بينهم، والتي من أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومنشآت الدولة، وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية.

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