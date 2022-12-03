لجلسة 2 يناير.. تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث المنيا

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، تأجيل محاكمة 10 متهمين من بينهم 6 سيدات بخلية المنيا الإرهابية لجلسة 2 يناير للاطلاع.

وجاء فى أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول عزت محمد تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

والمتهم الأول ارتكب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين بان أمد الجماعة بان وفر للجماع موضوع لاتهام الأموال والأسلحة وذخيرة ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.

ثانيا: المتهمون من الثاني حتي الأخيرة انضموا إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع العلم بأغراضها.

ثالثا: المتهمون من الأول حتي الرابع قتلوا المجني عليه "أسعد . ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مرتادي دير الأنبا صومائيل بالمنيا، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي، وقتلوا 6 آخرين من مع سبق الإصرار والترصد من رواد الدير.

كما شرعوا فى قتل 27 مواطنا آخرين وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي وتنفيذا لذلك أطلق المتهمون الأول والثالث والرابع أعيرة نارية على حافلتين فى مدق رملي مؤدي للدير، كما أتلفوا حافتين مملوكين للغير.

ووجه للمتمين سرقة هاتف محمول من طفلة بأحد الطرق العامة بطريق الإكراه وإشهار أسلحه فى وجهها، سرقوا وآخرين مجهولين سيارتين مستخدمين الأسلحة النارية بأن بثوا الرعب فى وجه مالكيها.

ووجه للمتهمين احتجاز المجني عليه "علي. ر"، وقتل المجني عليه "حافظ .ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.