السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«خطفوه بالغلط».. بلاغ يكشف عصابة تصنيع مخدر «البودر» بالقاهرة

جريدة الدستور

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم محل البلاغ) بمشاهدته مجموعة من الأشخاص يترجلون من مركبتين إحداهما دون لوحات واصطحابهم قائد إحدى السيارات حال توقفه بمحل البلاغ، ولاذوا بالفرار تاركين السيارة قيادته.

وفي وقت لاحق، حضر للقسم قائد السيارة المشار إليها (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) مصاب بجروح متفرقة، وقرر بأنه حال توقفه بالسيارة قيادته بمحل البلاغ، فوجئ بترجل بعض الأشخاص "غير معلومين لديه" من إحدى السيارات، كانت متوقفة بجواره وقاموا بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم، وإدخاله عنوة السيارة المشار إليها وتصوير الواقعة بهاتف محمول، واصطحابه رفقتهم لإحدى المناطق الزراعية بصفط اللبن بالجيزة والتخلي عنه بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلا "له معلومات جنائية" - مقيما بدائرة القسم) وذلك لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك السيارة حول الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (عدد 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") واتخاذه الشقة محل سكنه مقراً لتصنيع مخدر البودر، وبتفتيشها عُثر بداخلها على (بندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار – مبالغ مالية - كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 1,500 كيلوجرام - عدد 2 كيس بداخلهما مادة بيضاء اللون تستخدم لتصنيع البودر المخدر تزن 1 كيلوجرام - عدد 2 ماكينة لخلط المواد المخدرة - ماكينة لتغليف المواد المخدرة - عدد 4 ميزان حساس - عدد 7 زجاجات فارغة لتعبئة المواد المخدرة - عدد 2 زجاجة بداخلهما سائل من البودر المخدر بإجمالي 750 ملى - أكياس فارغة لتعبئة المواد المخدرة).

وأقر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك السيارة قيادة المجنى عليه خطط لاختطافه، وبتاريخ الواقعة قاموا باختطاف المجنى عليه والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحد المتهمين، وإحداث إصابته المُشار إليها (على سبيل الخطأ) اعتقاداً منهم بأنه مالك السيارة وعقب اكتشافهم بأنه سائق لدى مالك السيارة قاموا بالتخلى عنه بالمنطقة المُشار إليها، واعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع مخدر البودر والاتجار به، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ من متحصلات البيع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف باقي المتهمين، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (عدد 3 سلاح أبيض - بندقية خرطوش – طبنجة – عدد 5 طلقات نارية مختلفة الأعيرة).. باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم باختطافه وإحداث إصابته.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,500,000 اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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«خطفوه بالغلط».. بلاغ يكشف عصابة تصنيع مخدر «البودر» بالقاهرة

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