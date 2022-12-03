تنفيذ مليونى حكم قضائى وكشف غموض 320 جناية خلال شهر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.

وأسفرت الجهود خلال شهر، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية ضبط 24 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 76 متهمًا، ارتكبوا 77 حادثًا، وضبط 458 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم «9 بنادق آلية، 13 بندقية (غير مششخنة)، 6 مسدسات، 166 فردا محليا، 277 قطعة سلاح أبيض، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة».

ونجحت الحملات في تنفيذ 2123966 حكمًا قضائيًا، وتنوعت الأحكام بين: 8075 حكم جناية، و659257 حكم حبس جزئي، 122844 حكم مستأنف، 1034516 حكم غرامة، 299274 حكم مخالفة.

وتمكنت الحملات من إعادة 28 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 255 قضية أحداث، وضبط 14278 قضية مرافق عامة، وكشف غموض 320 حادثا «خطف، قتل، سرقات بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة»، بإجمالي 525 متهمًا.