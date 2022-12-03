السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

6 تنبيهات من «التعليم» للمدارس بشأن التابلت (اعرفهم)

التابلت
التابلت

تعليمات جديدة أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للمديريات، بشأن التابلت المدرسي، وتم تعميم هذه التعليمات على المديريات التعليمية لنشرها في المدارس، وترصدها «الدستور» خلال السطور المقبلة:

1. متابعة صلاحية البنية التحتية بالمدارس الثانوي العام المجهزة، والتنبيه على جميع المدارس بإتخاذ اللازم نحو الإبلاغ عن الأعطال ومتابعة الإصلاح مع الدعم الفني.

2. التنبيه على جميع الطلاب بتشغيل شرائح 4G الخاصة بالتابلت من خلال إحدى الشركات المقدمة لخدمات المحمول.

3. التشديد على المدارس بمراجعة أجهزة التابلت للطلاب والمعلمين والتاكد من الآتي: 
- صلاحية الأجهرة وعدم وجود اعطال وإتخاد اللازم مع الدعم الفني للإصلاح.
- تفعيل الأجهزة والتأكد من إنها تعمل داخل نظام الحماية والتأمين (نوكس). 
-تحديث نظام التشغيل وتحميل كافة التطبيقات التعليمية. 
-تحميل آخر إصدار من تطببق الاختبارات الإلكترونية (سويفت أسس).

4.اتخاد الإجراءات اللازمة حيال تدريب مختصين بالتطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية على منصة الاختبارات لإدخال وإنشاء الاختبارات الإلكترونبة وتقديم الدعم الفنى والمشاركة مع واضعى الاسئلة فى إنشاء وإتاحة الامتحانات الإلكنرونية على مستوى الإدارة التعليمية. 
5. التنبيه على الموحهين والمعلمين المختصين والمرشحين لوضع الاسئلة بالقيام بإنهاء التدريبات الخاصة بإدخال الامتحانات على منصة الاختبارات الإلكترونية والتنسيق مع المختصين بالتطوير التكنولوجي للدعم الفني.

6. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مقار خاصة داخل أحد مدارس الثانوى العام بالادارة، والمجهزة والصالحة والمتصله تمكن الموجهين والمعلمين المسئولين عن وضع الاسئلة من الدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية، لإنهاء كافة الإجراءات لإعداد الامتحانات لجميع المواد، باستخدام معمل الحاسب الآلي بالمدرسة.

الاختبارات الالكترونية الاختبارات التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية

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