سيدة بالفيوم مصابة بجلطة على المخ منذ 8 سنوات: «نفسي أتعالج على نفقة الدولة»

“كل أمنيتي أتحرك وأدخل الحمام”.. بهذه الكلمات لخصت “عواطف محمود عبد العزيز”، 45 سنة، مشكلتها مع إصابتها بجلطة على المخ منذ أكثر من 8 سنوات، كانت سبب في أن تظل طريحة الفراش لا تتحرك ولا تستطيع أن تقضى حاجتها بمفردها، والمشي على قدميها لقضاء احتياجات أولادها السبعة.

وقالت الحاجة عواطف، بنت قرية الجمهورية التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، إنها مصابة بجلطة على المخ، منذ أكثر من 8 سنوات، غير قادرة على الحركة، ومرضها أدى لعدم حركتها وشلل في قدميها الاثنتين، فأصبحت جليسة في المنزل، وزوجها متوفي، ولديها 7 أبناء.

وأضافت أنها تحتاج إلى علاج شهري يبلغ تكلفته 3 آلاف جنيه مصري، وظروف الحياة اصبحت صعبة وأنها لا تعمل وأهل الخير يقومون بمساعدتها وشراء الفجل لبيعه أمام منزلها.

واستكملت حديثها، أن ابنها الأكبر يعمل باليومية وليس لديه وظيفة، ولديها ابنة عروسة أيضاً غير قادرة على تجهيز مستلزمات فرحها، مشيراً إلى أنها تحلم بعلاجها على نفقة الدولة، قائلة: “أصعب إحساس بالنسبة لها عندما تطلب منها إحدى بناتها الأموال لشراء ملابس ولا تستطيع توفير المال لها، وتتمنى توفير مصدر دخل شهري يوفر مصاريف البنات وأيضاً توفير نفقات علاجها”، مضيفةً أنها لم تخرج من منزلها منذ أكثر من 8 سنوات، وتحلم بمن يوفر لها كرسي كهربائي يساعدها على الحركة".