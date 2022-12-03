مصرع 8 عناصر إجرامية وضبط 1933 آخرين فى مواجهات مع الشرطة

استهدف قطاع الأمن العام البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات «الدقهلية- دمياط- بورسعيد»، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى «الشرقية والإسماعيلية» ضُبط خلالها «378 متهًا»، وبحوزتهم «96 قطعة سلاح نارى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 190 قطعة سلاح أبيض» وفحص 8507 عناصر إجرامية.

فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط 1933 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن «أسيوط- الجيزة- الغربية-الدقهلية- كفرالشيخ- السويس- الشرقية- القليوبية- قنا- الإسكندرية- جنوب سيناء- بورسعيد- الأقصر- المنوفية- المنيا- سوهاج- البحر الأحمر- دمياط- أسوان- الإسماعيلية- الوادى الجديد- الفيوم- مطروح- البحيرة- بنى سويف» بإجمالى مضبوطات (905) قطع سلاح نارى عبارة عن «رشاش-157 بندقية آلية- 141 بندقية خرطوش- بندقية رصاص- 30 مسدسًا- 575 فردًا محليًا- كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة».

جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا منها «سلاح- قتل- مخدرات- سرقة».

التشكيلات العصابية

ضبـط 3599 قطعة سلاح نارى بحوزة «2972» متهمًا.. أبرزها الآتى: «2 جرينوف-رشاش- 328 بندقية آلية- 504 بنادق "مششخنة وغير مششخنة"- 170 مسدسًا- 2594 فردًا محليًا- عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- 480 خزينة»، وكذا ضبط «5753 قطعة سلاح أبيض».

كما تم ضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية: ضبط بداخلها «بندقية غير مششخنة- مسدس- 20 فردًا محليًا- 50 قطعة سلاح أبيض- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- أدوات وأجزاء التصنيع»، و24 تشكيلًا عصابيًا، ضمت 76 متهمًا، ارتكبوا 77 حادثًا.

وضبط 458 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم «9 بنادق آلية- 13 بندقية "غير مششخنة"- 6 مسدسات- 166 فردًا محليًا- 277 قطعة سلاح أبيض- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة» وتنفيذ «2123966» حكمًا قضائيًا متنوعًا.