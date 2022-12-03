إحباط محاولات حجب 468 طن سلع غذائية عن الأسواق في شهر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي.

أسفرت جهودها خلال شهر فى مجال الأمن الاقتصادى والقضايا التموينية عن ضبط (42760) قضية تموينية متنوعة، حيث تم ضبط (131) قضية إسطوانات بوتاجاز.. بمضبوطات بلغت (44109) إسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم (5,954,715 جنيه) وضبط (90) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (5887009 لتر مواد بترولية).

كما تم ضبط (1166) قضية في مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول (أرز الشعير) لموسم الحصاد الحالى بمضبوطات بلغت ( 12950,970 طن أرز شعير "عيني") وضبط (33) قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (510,572 طن أرز أبيض "عينى") و ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى") وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندي" – 65,470 طن دقيق بلدي مدعم "عيني" – 44880 رغيف بلدي مدعم "مستندي"- 13887 رغيف بلدي مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

وتم ضبط (65) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية، بمضبوطات بلغت (468,297 طن "دقيق، سكر، لحوم، زيت، مكرونة، ملح، مسلى، أعلاف، معسل ، فول"– 13344 عبوة زيت طعام – 9500 عبوة سجائر – 9664 لتر زيت طعام وخل – 255,560 طن دقيق أبيض "عينى" – 645 مسلى وجبن – 250 بطاقة تموينية ذكية) وضبط (346) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها ( 406,757 طن "دقيق ، سكر تموينى ، أسمدة مدعمة، زيت ، مكرونة" – 3506 عبوة "زيت طعام - مكرونة"- 302 بطاقة ذكية – 1,420 طن أقماح محلية – 1,975 طن نخالة – 9 ماكينة تعبئة وصرف).

كما تم ضبط (1) قضية فى مجال حجب مواد البناء، بمضبوطات بلغت (20 طن "أسمنت") وضبط (24) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت (272 طن "أسمنت" – 11,500 طن "حديد تسليح") وضبط (14608) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت (624,860 طن دقيق أبيض"عيني" - 767,826 طن "دقيق، نشا، لحوم، زيت، سكر، ملح طعام ، مكرونة، أسماك، أعلاف، أسمدة، قشطة، مصنعات لحوم"– 410168 عبوة سلع غذائية متنوعة – 125100 قطعة سلع غير غذائية – 5750 عبوة مبيدات زراعية ومكملات أعلاف – 198000 بيض مائدة – 300 متر أقمشة).

ونجحت الحملات فى ضبط (1081) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (261326 عبوة "سجائر").

ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.