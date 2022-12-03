السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

في ذكرى رحيله.. أحمد فؤاد نجم: كنت أوحش واحد في أخواتي

أحمد فؤاد نجم
أحمد فؤاد نجم

تمر اليوم الذكرى التاسعة على رحيل الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، والذي توفي يوم 3 ديسمبر 2013، واحد من ألمع نجوم شعر العامية المصرية.

كتب الدكتور أحمد أبو زيد في مقال بمجلة الهلال 2003 تحت عنوان "أحمد فؤاد نجم شاهد على عصره وعلى نفسه" في مقابلة مطولة مع أحمد فؤاد نجم بتاريخ 29-4- 1991 تمت في مسكنه القديم في حوش قدم وذلك قبل أن ينتقل إلى مسكنه الحالي في منطقة المقطم. 

ذكر أنه كان يعيش في إحدى فترات طفولته في حي محرم بك بالإسكندرية وإن كان له عم طبيب مشهور في المدينة أسمه عطية نجم "وقد فرح فرحًا شديدًا حين أخبرته أنني عرفته شخصيًا" وأن عمه كان يحبه حبًا شديدًا نظرًا لما كان يبديه من شقاوة وكان يستثير مداعباته ومشاغبته ويقدم له بعض النقود نظير ذلك، وأنه "أي أحمد فؤاد نجم" كان يعرف رغم طفولته كيف يشغل ذلك الحب وتلك المشاغبات للحصول على أكبر قدر من النقود من ذلك العم.

عن سؤال ما الذي يتفرد به المصريون عن غيرهم من الشعوب بما ذلك الشعوب العربية  غير خفة الدم؟ الإنسانية والصبر.. فيه شعب يقدر يعيش في الظروف القاسية التي يعيش فيها المصريين ويحتفظ بالنكتة، فيه إيه في حياتنا تضحك؟ ده هو الصبر "الغويط" الصبر على المكروه وهناك مواويل كثيرة عن الصبر وهي دي قمة الإنسانية.. صبر المصريين دمه خفيف وأي حاجة بتتعمل بالمصري يكون دمها خفيف .أنا فاكر أني لما اتصلت بالشيوعيين في أواخر الستينيات سألتهم: وقال لي إيه هي الشيوعية؟ فقالوا كلام جميل قوي عن الكفاية وأن الإنسان يجب أن يجد كل ما يحتاج إليه.. طعام لأولاده وكرسي في المدرسة وسرير في المستشفى وكسوة وسكن، لأنها طلعت من روسيا.. تعرفوا لو الشيوعية كانت طلعت من مصر كانت تنفع لأن دمها يبقى خفيف وتبقى مقبولة، أما من روسيا لن تنفع ولن تعيش، صحيح أن الروس فلاحين زينا لكن دمهم تقيل وأغبياء لأنهم مش مصر.

الذكرى التاسعة على رحيل الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم شاهد على عصره وعلى نفسه حوش قدم أوحش أخواتي ما الذي يتفرد به المصريون عن غيرهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

خاص.. استقالة فى جهاز الزمالك بعد التعادل مع المصرى فى الدورى

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

وزير الصحة لـ«ممرضات قويسنا»: جئتكن للتحقيق فى الواقعة بنفسى.. ولا أحد فوق القانون

السجن المشدد 7 سنوات لمتهم فى قضية «خلية الوراق الإرهابية»

«خطفوه بالغلط».. بلاغ يكشف عصابة تصنيع مخدر «البودر» بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين

قاضي قضاة فلسطين: الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة