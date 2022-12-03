من هو فرنسيس كسفاريوس الذي يحتفل به اللاتين اليوم؟

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بتذكار القدّيس فرنسيس كسفاريوس الكاهن.

وولِد في إسبانيا عام 1506. درس في باريس وهناك التقى القديس اغناطيوس وانضم إليه. بدأ الدراسة استعداداً للكهنوت عام 1537 في روما. سافر عام 1541 الى الشرق الى الهند واليابان حيث بشر بالإنجيل مدة عشر سنوات وهدى الكثيرين الى الإيمان. توفي عام 1552 في جزيرة سانشيان الصينية.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة قالت خلالها: "ليأتِ ملكوتك". نحن نطلب أن يتحقّق ملكوت الله من أجلنا، بمعنى إنّنا نتوسّل كي يتقدّس اسمه فينا. في الواقع، متى لا يملك الله؟ ومتى بدأ ما كان موجودًا فيه منذ الأزل ولن يتوقف أبدًا؟ نحن نطلب أن يأتي ملكوتنا، الملكوت الذي وعدنا به الله والذي حصلنا عليه بواسطة آلام الرّب يسوع المسيح ودمه. هكذا، بعد أن كنّا عبيدًا في هذا العالم، سوف نصبح ملوكًا عندما سيحكم الرّب يسوع، كما وعدنا بنفسه حين قال: "تَعالَوا، يا مَن بارَكَهم أَبي، فرِثوا المَلكوتَ المُعَدَّ لَكُم مَنذُ إِنشاءِ العَالَم".

يا إخوتي الأحبّاء، إنّ الرّب يسوع المسيح بنفسه هو ملكوت الله الذي نرغب في مجيئه كلّ يوم، والذي نرجو أن يكون هذا المجيء قريبًا. فكما إنّه هو "القيامة" بحيث أنّنا نقوم من الموت فيه، كذلك يمكننا أن نفهم أنّه هو ملكوت الله لأنّنا سنملك فيه.