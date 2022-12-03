السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنبيه مهم من «التعليم» بشأن التابلت المدرسي لطلاب الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا، على جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن التابلت الخاص للطلاب والمعلمين.

وجاء نص الخطاب: بالاشارة إلى الكتاب الدروى رقم (49) بتاريخ 21-11-2022م، بشأن حرص الوزارة على تحسين الخدمات التربوية والتعليمية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وبناءا على ما جاء بالبند الرابع والخاص بضبط سير العملية النعليمية وعقد الامتحانات بالمدارس، يرجى التكرم بالتوجيه لمديري المديريات التعليمية ومديري مركز التطوير التكنولوجي، الآتي: 

1- متابعة صلاحية البنية التحتية بالمدارس الثانوي العام المجهزة والتنبيه على جميع المدارس بإتخاذ اللازم نحو الابلاغ عن الأعطال ومتابعة الاصلاح مع الدعم الفني. 

2- التنبيه على جميع الطلاب بتشغيل شرائح 4G الخاصة بالتابلت من خلال إحدى الشركات المقدمة لخدمات المحمول. 

3- التنبيه المشدد على جميع المدارس مراجعة أجهزة التابلت للطلاب والمعلمين والتاكد من الآتي: 

  • صلاحية الأجهرة وعدم وجود اعطال وإتخاد اللازم مع الدعم الفني للاصلاح
  • تفعيل الأجهزة والتأكد من إنها تعمل داخل نظام الحماية والتأمين (نوكس).
  • تحديث نظام التشغيل وتحميل كافة التطبيقات التعليمية.
  • تحميل اخر إصدار من تطببق الاختبارات الإلكترونية (سويفت أسس).

4- إتخاد الإجراءات اللازمة حيال تدريب مختصين بالتطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية على منصة الإختبارات لإدخال وإنشاء الإختبارات الإلكترونبة وتقديم الدعم الفنى والمشاركة مع  واضعى الاسئلة فى إنشاء وإتاحة  الإمتحانات الإلكنرونية على مستوى الإدارة التعليمية . 

5- التنبيه على الموجهين والمعلمين المختصين والمرشحين لوضع الاسئلة بالقيام بإنهاء التدريبات الخاصة بإدخال الامتحانات على منصة الاختبارات الالكترونية والتنسيق مع المختصين بالتطوير التكنولوجي للدعم الفني. 

6- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مقار خاصة داخل احد مدارس الثانوى العام بالادارة، والمجهزة والصالحة والمتصله تمكن  الموجهين والمعلمين المسئولين عن وضع الاسئلة من الدخول على منصة الإختبارات الإلكترونية لإنهاء كافة الإجراءات لإعداد الامتحانات لجميع المواد، باستخدام معمل الحاسب الآلي بالمدرسة.

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الاختبارات التربية والتعليم والتعليم الفني التابلت المدرسي البنية التحتية الامتحانات الخدمات التربوية المديريات التعليمية

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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