السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل أمريكا.. وايا وبوليسيتش يقودان الهجوم أمام هولندا

منتخب الولايات المتحدة
منتخب الولايات المتحدة الأمريكية

أعلن جريج برهالتر، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به نظيره الهولندي، في الخامسة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على استاد خليفة الدولي، في إطار دور الـ16 لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
وسيقود تيموثي وايا، هجوم منتخب أمريكا، في لقاء اليوم، إلى جانب كل من خيسوس فيريرا، وكريستيان بوليسيتش.
وجاء تشكيل منتخب الولايات المتحدة، على النحو التالي:
حراسة المرمى: مات تيرنر
خط الدفاع: سيرجينو ديست، والكر زيمرمان، أنتوني روبنسون، تيم ريم
خط الوسط: تيلر ادامس، تونس موسى، ويستون ماكنزي
خط الهجوم: خيسوس فيريرا، كريستيان بوليسيتش، تيم وايا
ويسعى المنتخب الملقب بـ(الطواحين) لبلوغ دور الثمانية في المونديال للمرة السابعة في تاريخه والخامسة في مشاركاته الست الأخيرة بالمسابقة.
وافتتح المنتخب الأمريكي مشواره في المونديال بالتعادل 1 - 1 مع منتخب ويلز، قبل أن يتعادل مرة أخرى بدون أهداف مع المنتخب الإنجليزي، ليحسم في النهاية صعوده للدور الثاني، بفضل فوزه 1 - 0 على منتخب إيران، ليثأر من خسارته أمام المنافس ذاته بنسخة المونديال عام 1998 في فرنسا.
واستهل منتخب هولندا، الذي اجتاز مرحلة المجموعات في جميع مشاركاته السابقة بكأس العالم، مبارياته في مونديال قطر 2022 بالفوز 2  - 0 على منتخب السنغال، قبل أن يتعادل 1 - 1 مع نظيره الإكوادوري في الجولة الثانية، ليختتم لقاءاته بالفوز 2  - 0 على المنتخب القطري. 
وستكون هذه هي المواجهة الأولى بين المنتخبين في المونديال، لكنهما سبق أن لعبا العديد من المباريات الدولية الودية، بعيدا عن العرس العالمي الكبير. 
وبعد اجتيازهما مرحلة المجموعات في المونديال القطري، يطمع المنتخبان في المضي قدما بالبطولة، لا سيما المنتخب الهولندي، الذي ما زال يبحث عن التتويج بلقبه الأول في البطولة، التي بلغ الدور النهائي بها 3 مرات. 
ويسعى المنتخب الملقب بـ(الطواحين) لبلوغ دور الثمانية في المونديال للمرة السابعة في تاريخه والخامسة في مشاركاته الست الأخيرة بالمسابقة.
 

الولايات المتحدة الامريكية أمريكا هولندا منتخب هولندا كأس العالم 2022 كريستيان بوليسيتش تيموثي وايا

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