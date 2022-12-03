«الداخلية» تكشف تفاصيل تعرض طفلة للتعذيب على يد زوجة والدها بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن تعرض طفلة للتعذيب والضرب وقص شعرها على يد زوجة والدها ببسيون بالغربية.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات بشأن الواقعة، وتبين أن الطفلة المشار إليها "طالبة- مقيمة بدائرة مركز شرطة بسيون"، وباستدعائها تبين إصابتها بـ"آثار سحجات متفرقة بالجسم" وقص شعرها، وبمناقشتها قررت أنه منذ أسبوع تقريباً قامت زوجة والدها "ربة منزل- مقيمة بذات العنوان" بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها وقص شعرها عقب عودتها من المدرسة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بقصد تأديب سلوكها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.