وزير الأوقاف ومحافظ الوادى الجديد يناقشان إنشاء مجمع إسلامى بباريس

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة لبحث مزيد من التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد ومناقشة خطة الدعوة بالمحافظة.

حيث أشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف في عمارة المساجد بالوادي الجديد مبنى ومعنى، وتنوع أنشطتها الدعوية والقرآنية، ومن أبرزها البرنامج التثقيفي للأطفال، مشيدًا بأثره في تنشئة النشء تنشئة سوية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة إنشاء مجمع إسلامي بالوادي الجديد بمدينة باريس بالتعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد، في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد.

وفي إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد، والتدريب المستمر للارتقاء بمستوى جميع العاملين بها، ومن خلال التعاون بين وزارة الأوقاف وأكاديمية ناصر العسكرية، يتم عقد الدورة التثقيفية المتخصصة السادسة للأئمة والواعظات في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، على يد خبراء متخصصين في الدراسات الاستراتيجية ومفاهيم تحديات الأمن القومي، بترشيح كريم من أكاديمية ناصر العسكرية، في الفترة من 10/12/2022م حتى 14/12/2022م، وذلك لعدد 63 إمامًا و19 واعظة.

وفي سياق آخر، نشرت موضوع خطبة الجمعة القادمة 15 جمادى الأولى 1444 هــ الموافق 9 ديسمبر 2022 م، تحت عنوان: "الأمانة صورها وأثرها في تحقيق الأمن المجتمعي"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة علي عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.