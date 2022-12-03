«لو عندك ضيوف والحالة على القد».. أفكار لعزومة مميزة بأقل تكلفة

التحضير للعزومات يحتاج استعدادات كبيرة فإعداد العزومة بأقل التكاليف قد يبدو صعبا خلال هذه الأيام، ولكن بالتأكيد هناك أفكار وحلول لعمل عزومات مميزة، وغير مكلفة، جمعنا لك أهمها في السطور الآتية:

قبل موعد العزومة بفترة كافية، جهزي المنيو، وعدد عزوماتك المتوقعة، حتى تشتري أغراضك من الأسواق بجودة أعلى وسعر أقل بكثير، وأيضا لكي يكون أمامك وقت كافي لوضع البدائل المناسبة، في حالة تخطي أي بند للمبلغ المتوقع.

عند تحديد كميات الطعام كوني عقلانية، فحددي عدد الضيوف بالضبط، وبناء عليه حددي كمية الطعام المطلوبة من كل صنف.

احسبي التكلفة الإجمالية لكل عزومة وضعي اختيارات كثيرة، وإذا تخطت المبلغ المطلوب ابحثي عن صنف آخر أكثر توفيرا.

اصنعي المشروبات المنزلية ولا تشتري من الخارج، لأن هذا موفر للغاية، كما أنه يضمن لكي الصحة والطعم الجيد الطارج والجودة للمشروب.

حتى تسيطرين على الأصناف وعددها وكمياتها، اجعلي عزوماتك متوسطة الأعداد للأفراد.

لابد أن يكون عندك بديل للصنف الغالي، فمثلا بدلا من ديك رومي كبير، يمكنك عمل دجاج مشوي حجم كبير أو دجاجتين حجم متوسط ، وبدلا من عمل كنافة بالمكسرات، يمكنك عمل أصناف حلويات بالكريمة، أو مهلبية أو بسبوسة، وغيرها.

لا تكثري من الأصناف من نفس النوع، بل اجعلي هناك صنف واحد أو اثنين بالكثير من كل بند، مثلا إذا قدمتي لحوم، يمكنك عمل نصفه مشوي بالفرن، والنصف الآخر مطهي مع الأرز أو الخضار.

يمكنك أيضا تقسيم الأصناف عليك أنت وصديقاتك، إذا كانت العزومة في نطاق الأسرة أو الأصدقاء، لتصبح وليمة مشتركة، وهذا الأمر تفعلينه إذا كانت العزومة تتكرر أسبوعيا في منزل أحدكم.