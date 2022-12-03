الخليفى: لن نتعاقد مع صفقات جديدة فى يناير.. ويجب احترام ثقافة قطر

تحدث رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن موقفه من إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي المقبل خلال شهر يناير، بجانب الانتقادات الموجهة ضد دولة قطر من قِبل الأوروبيين؛ بسبب الثقافات المختلفة.

وتُقام النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

رئيس باريس سان جيرمان يكشف موقفه من إبرام صفقات جديدة في يناير

ونشرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية تصريحات الخليفي، قائلًا: "صفقات جديدة؟ لا أعتقد ذلك، لسنا في حاجة إلى لاعب محدد".

وتابع: «لا أعتقد أننا سنتعاقد مع لاعبين جدد في يناير المقبل، هدفنا الآن هو الحفاظ على فريقنا ومواصلة العمل بهذه الروح الجماعية».

ناصر الخليفي يتحدث عن الانتقادات ضد قطر بسبب مونديال 2022

وعن الانتقادات الموجهة ضد قطر من الأوروبيين؛ بسبب اختلاف الثقافات في مونديال 2022، قال الخليفي: "الجميع مرحب به هنا في قطر، مهما كانت جنسياتهم ومعتقداتهم".

وأضاف: «نحن لم نطلب إلا شيئًا واحدًا فقط، أن يحترم الجميع ثقافتنا مثلما نحترم ثقافتهم.. عندما نكون في باريس نحترم الثقافات هناك، لذلك لم نطلب إلا احترام ثقافتنا في قطر».

وتطرق الخليفي بالحديث عن كريستوف جاليتيه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائلًا: «أنا أحترمه وأقدّره كثيرًا، إنه مدرب جيد للغاية».

واختتم ناصر الخليفي تصريحاته، قائلًا: «لا أصدق ما يتم قوله عن أنني رفضت التعاقد معه، إنه أحد أفضل المدربين في العالم».

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة، بعد خوض 15 جولة في الموسم الحالي 2022/ 2023.

وعلى الصعيد الدولي، ودّع منتخب قطر منافسات بطولة كأس العالم من دور المجموعات، بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية، ليتذيّل جدول ترتيب المجموعة الأولى بالمسابقة.