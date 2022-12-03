السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سيدة سقطت من الطابق الثالث فى أوسيم

ارشيفية
ارشيفية

أصيبت سيدة إثر سقوطها من الطابق الثالث، في أوسيم بالجيزة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأشارت التحريات إلى أنها اختل توازنها، مما أسفر عن سقوطها وإصابتها.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط سيدة من الطابق الثالث وإصابتها في أوسيم، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المصابة اختل توازنها، وسقطت من شقتها بالطابق الثالث، في العقار الذي تقيم به، دون وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

سيدة اوسيم محافظة الجيزة المستشفى النيابة مديرية أمن الجيزة الطابق الثالث

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

خاص.. استقالة فى جهاز الزمالك بعد التعادل مع المصرى فى الدورى

مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

وزير الصحة لـ«ممرضات قويسنا»: جئتكن للتحقيق فى الواقعة بنفسى.. ولا أحد فوق القانون

السجن المشدد 7 سنوات لمتهم فى قضية «خلية الوراق الإرهابية»

محافظ بني سويف: «مشروعك» قدم 2 مليار و220 مليون جنيه لتمويل المشروعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين

قاضي قضاة فلسطين: الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة