إصابة سيدة سقطت من الطابق الثالث فى أوسيم

أصيبت سيدة إثر سقوطها من الطابق الثالث، في أوسيم بالجيزة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأشارت التحريات إلى أنها اختل توازنها، مما أسفر عن سقوطها وإصابتها.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط سيدة من الطابق الثالث وإصابتها في أوسيم، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المصابة اختل توازنها، وسقطت من شقتها بالطابق الثالث، في العقار الذي تقيم به، دون وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.